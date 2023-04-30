انت الان تتابع خبر كييف تقدم طلباً للناتو: المزيد من الأسلحة والمعدات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب زالوجني في قناته على "تيليغرام": "عقدت اجتماعا موسعا مع القائد الأعلى للقوات المسلحة التابعة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا - قائد القوات الأمريكية في أوروبا الجنرال كريستوفر كافولي. وتحدثنا بالتفصيل عن الوضع العملياتي على طول خط المواجهة بأكمله. ووصفنا السيناريوهات المحتملة والتهديدات والمتطلبات الأساسية لأعمالنا المستقبلية. لقد وضعنا لأنفسنا هدفا – الاستعداد بطريقة تمكن من إكمال مهام معينة قدر الإمكان".ووفقا له، تحتاج كييف إلى إمدادات كافية وفي الوقت المناسب من الذخيرة والمعدات العسكرية.

وقال زالوجني: "ناقشنا أيضا قضايا تدريب الجنود. واتفقنا على مواصلة الحوار والعمل على تعزيز القدرة الدفاعية لأوكرانيا".

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. كما صرحت الخارجية الروسية بأن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.

وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.