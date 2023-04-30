أشرف حكيمي يتسبب بخسارة سان جيرمان في حديقة الامراء

وسجل ثلاثية الفريق الفائز كل من، لاعب خط الوسط الفرنسي إنزو لو في، والمدافع الكاميروني دارلين يونغوا، والمهاجم السنغالي بامبا دينغ في الدقائق (15، 39، 88) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم كليان مبابي هدف أصحاب الأرض اليتيم، عند الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول.



وأكمل نادي باريس سان جيرمان المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه المغربي أشرف حكيمي بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي جرى على ملعب "حديقة الأمراء - Parc des Princes".

ويعتبر طرده هو أسرع بطاقة حمراء للاعب في صفوف الفريق الباريسي في الدوري الفرنسي منذ عام 2018.

وتعرض فريق باريس سان جيرمان للهزيمة الأولى بعد ثلاث انتصارات متتالية، ويحتل صدارة الدوري برصيد 75 نقطة.

في المقابل، حقق نادي لوريان انتصاره الأول بعد هزيمتين متتاليتين، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة، ويتقدم إلى المركز العاشر على سلم الترتيب.

