شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب": الدولة إتخذت خطوات كبيرة لانتاج أول هاتف محمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، إن الدولة المصريه تخطوا خطوات ثابته نحو إنشاء أول هاتف محمول مصري ، خاصة أن مصر في الجمهورية الجديدة تخجو بخطوات كبيرة في مجال التحول الرقمي ، وتحتاج الي تنمية حقيقية في صناعة تكنولوجيا المعلومات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم لمناقشة ، آلية استغلال واحات السيليكون والمناطق التكنولوجية لفتح أسواق جديدة أمام صناعة تكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات ودعم صادراتها وتوفير فرص عمل للمواهب والكفاءات الشابة والناشئة في هذا المجال.

وأضاف بدوى، أن فكرة إنشاء المناطق التكنولوجيه أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2015 لإيمانه بان مستقبل الجمهوريه الجديدة ، في دخول النادي التكنولوجي لتكون مصر لاعب رئيسي فيه ، للوصول الي مصاف الدول المتقدمه، متابعا:" مصر انشأت 5 مناطق تكنولوجيه لاستيعاب الفرص الاستثماريه في هذا المجال علي راسها المنطقة التكنولوجيه في بني سويف ونسبة الاشغالات بها 100% والمنطقة التكنولوجيه في أسيوط ونسبة الاشغالات بها 90% والمنطقة الصناعيه في السادات ونسبة الاشغالات بها 60 % وغيرهم من المناطق".

وطالب بدوي، فتح سوق العمل للشباب المصري وفتح آفاق جديده لهم ، خاصة في صناعة تكنولوجيا المعلومات ، مشيراً إلي ضرورة انشاء مصنع لانتاج راوتر مصري للانترنت المنزلي ، وتنظيم زيارة ميدانية للمناطق التكنولوجية للوقوف علي حجم الانجازات والإشغالات التي تحققت وإيجاد طرق بحثيه لتجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال، بالاضافه الي ضرورة تشجيع الوسائل التحفيزية وتذليل العقبات للشركات الراغبة للاستثمار في الصناعات تكنولوجيا المعلومات .

ومن جانبه اكد المهندس المهندس احمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية وصناعة تكنولوجيا المعلومات ، بان الدولة المصريه اتخذت عدد من الاجراءات في سبيل إنتاج اول رواتر مصري علي ارض مصري لتقديم خدمات الانترنت ، وان هناك درسات تم اعدادها في هذا الشان تنتظر التنفيذ في اقرب وقت، داعيا رجال الاعمال والمستثمرين الي ضرورة توجية استثماراتهم الي فرص تكنولوجيا المعلومات ومنها إنتاج الراوتر المصري مشيرا بان مصر لديها فرص حقيقية وامكانيات كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات.