"النواب" يلزم حائزى الحيوانات الخطرة باتخاذ احتياطات وتدابير لضمان عدم هروبها

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على المادة (4) من مشروع قانون مُقـدم مـن النائب أحمد السجينى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، والتى تلزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها.

ونصت المادة (4) بعد الموافقة عليها، على الآتي:

"يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص".

وأوضح المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون يحظر اقتناء وحيازة الحيوانات الخطرة، والمقصود هنا بالنسبة للمنشآت والجهات المرخص لها بحيازاتها.

واقترح النائب خالد بدوى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إضافة عبارة "أو فقد السيطرة عليها"، لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم فقد السيطرة على الحيوانات الخطرة وليس الهروب فقط.