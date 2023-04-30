الخارجية السعودية: إجلاء 5013 شخصًا ينتمون لـ 100 دولة من السودان

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل السعودية عملياتها الإنسانية لإجلاء رعاياها ومواطني كثير من دول العالم من السودان، بعد اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال الأيام الماضية، ومقتل وإصابة مئات حتى الآن.

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وفي آخر التطورات، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، إجلاء 5013 شخصا ينتمون لـ 100 دولة من السودان.

وأضافت الخارجية السعودية : “إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان وصل إلى 5197 بينهم 184 سعوديا”.

وأكدت أنها أجلت 45 مواطنا عبر طائرة تابعة للقوات الجوية من السودان إلى جدة.

واستقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأحد، المبعوث الخاص لرئيس

مجلس السيادة الانتقالي السوداني السفير دفع الله الحاج علي، في مقر الوزارة بالرياض.

وتم خلال الاستقبال بحث الأوضاع الراهنة في السودان، حيث أكد وزير الخارجية السعودية على دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.

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