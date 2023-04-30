أطباء بلا حدود تدعو الاحتلال لوقف هدم المنازل والمدارس في مسافر يطا الفلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة - قالت منظمة أطباء بلا حدود الدولية غير الحكومية العاملة في المجال الطبي والإنساني، اليوم الأحد، أنه يجب على حكومة الاحتلال الإسرائيلية وقف هدم المنازل والمدارس وممتلكات الفلسطينيين، وبنيتهم التحتية في منطقة "مسافر يطا" فورا، والتوقف عن إصدار أوامر الهدم الجديدة، والامتثال للقانون الإنساني والدولي.

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واستنكرت المنظمة -خلال تقرير وثائقي عرضته في مكتبها بمدينة الخليل - السياسات الإسرائيلية، وطالبت سلطات الاحتلال بإيقاف خطط التهجير القسري فورًا، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية السكان وضمان احترام حقوقهم الإنسانية.

وطالب رئيس بعثة أطباء بلا حدود في فلسطين دفيد كنتيرو، السلطات الإسرائيلية بوقف الهدم فورا واتباع القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، وبوقف هدم المدارس، والبيوت، والمداهمات الليلية في مسافر يطا.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تفرض ضغوطا هائلة على سكان مسافر يطا، ليغادروا المنطقة، ما قد يرقى إلى كونه نقلا قسريا وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي والإنساني.

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