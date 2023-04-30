وصول أول شحنة مساعدات إنسانية إلى السودان

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت ​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​، اليوم الأحد، بـوصول أول شحنة مساعدات إنسانية من الصليب الأحمر جوا إلى مدينة بورتسودان، في ظل استمرار المعارك التي تشهدها السودان بين الجيش والدعم السريع.

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وأكد بيان للجنة الدولية للصليب الأحمر بأن الشحنة التي أرسلت من عمّان تزن ثمانية أطنان، و"ضمّت معدات جراحية لدعم مستشفيات السودان ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر السوداني

الذين يقدمون الرعاية الطبية للجرحى الذين أصيبوا خلال القتال".

يواجه الشعب السوداني وضعا مأساويا بسبب المعارك الدامية بين الجيش والدعم السريع والتي دخلت أسبوعها الثالث، وأدت إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف الذي يعانون من خروج معظم مستشفيات العاصمة عن الخدمة.

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