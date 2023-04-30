لصوص يسرقون قطعًا بملايين الدولارات من متجر بولغري بفرنسا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الشرطة والنيابة العامة في فرنسا، أمس السبت، أن لصوص مسلّحون اقتحموا متجر بولغري للمجوهرات الفاخرة في ساحة فاندوم الشهيرة بوسط باريس في وضح النهار، وسرقوا قطعا تقدر قيمتها بملايين اليوروهات.

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وأوضح مصدر في الشرطة نقلا عن معلومات أولية أن ثلاثة أشخاص وصلوا على دراجتين ناريتين دخلوا المتجر في الحي السياحي الشهير قرابة الساعة 13,45 بالتوقيت المحلي (11,45 بتوقيت غرينتش).

وأضاف أن اثنين منهم كانا يحملان بنادق، مشيرا إلى أنهما أصابا حارس أمن.

وقال مصدر آخر مطلع على التحقيق، إن الحجم الكامل للغنيمة والأضرار التي تقدر بملايين اليوروهات ما زالت قيد التقييم.

وأظهرت فيديوهات نشرت على الشبكات الاجتماعية السبت دراجتين ناريتين كبيرتين متوقفتين على الرصيف أمام محل المجوهرات.

ويظهر فيها أيضا رجل يضع خوذة ويحمل مسدسا ويرتدي ملابس

سوداء يقوم بالمراقبة.

وفي وقت لاحق، يمكن رؤية ثلاثة رجال يفرون من موقع السرقة على الدراجتين الناريتين.

وأعلن مكتب المدعي العام في باريس فتح تحقيق في سطو مسلح.

واستُهدف متجر بولغري نفسه بعملية سطو مسلح في وضح النهار في سبتمبر 2021 سرق اللصوص منه وقتها قطعا بحوالي 10 ملايين يورو.

وعقب السرقة، أصيب أحد اللصوص في ساقه بعدما أطلق شرطي النار عليه. وبعد القبض عليه، تمت محاكمته وأودع السجن.

وفي يونيو 2022، قبض على اثنين آخرين مشتبه بهما وأودعا الحبس الاحتياطي.

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