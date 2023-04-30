إغلاق عدد من الشواطئ في أستراليا الغربية بعد تعرض طفل لهجوم سمكة قرش

ياسر رشاد - القاهرة - أُصيب طفل، يبلغ من العمر 11 عامًا، عندما كان يسبح في المياه خلال هجوم يُعتقد أنه لسمكة قرش، ما أثار الرعب واضطر السلطات بولاية أستراليا الغربية غلق عدد من الشواطئ في شمال غرب كيب بشكل مؤقت، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

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وذكرت منصة “بيرث ناو” الإخبارية المحلية أن مدى إصابة الصبي غير معروفة ولكن لا يعتقد أنها تهدد حياته. وتم نقله إلى مستشفى بيرث.

وقالت خدمات الإنقاذ في الولاية أمس السبت: "تنصح إدارة مصائد الأسماك بإغلاق الشواطئ بين بيلغرامونا وبلدوود كرييك في حديقة كيب رانغ

الوطنية بالقرب من إكماوث بسبب حادث سمك القرش".

وتلقت إدارة مصائد الأسماك تقريرا عن إصابة ممارس للغوص السطحي فيما يشتبه أنه هجوم لسمكة قرش في المياه قبالة مخيم كراجونغ في حديقة كيب رانغ

الوطنية.

وفي ذلك الوقت تقريبا، ذكرت خدمة الإنقاذ في ولاية أستراليا الغربية أن سمكة قرش شوهدت في المنطقة على بعد متر واحد فقط من الشاطئ.

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