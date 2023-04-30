انت الان تتابع خبر بالتعاون مع نتفلكس.. شيرين تتحضر لفيلم وثائقي عن حياتها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكشفت شيرين على هامش الحفل الذي أقامته في دبي، أنها ستشارك في فيلم وثائقي يتناول قصة حياتها، على أن يتم عرضه على منصة "نتفليكس" العالمية.

وأوضحت أنها هي من ستلعب دور شخصيتها الحقيقية في العمل، فيما ستقدم فتاة صغيرة دورها في مرحلة الطفولة، نافية أن تكون تلك الفتاة إحدى ابنتيها "مريم" و"نور" اللتين على حد تعبيرها أصبحتا طولها.



وبيَّنت أنها ستكشف المزيد من المعلومات والتفاصيل حول الموضوع من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تعمل على استرجاعها.

ووعدت شيرين جمهورها بألبوم "فوق الخيال" من إنتاجها، إذ أكدت أن الأغاني جاهزة لكنها تنتظر انتهاء بعض الأمور الإدارية مع شركة "روتانا"

وشكرت الفنانة النجوم الذين وقفوا إلى جانبها خلال محنتها وأزمتها النفسية من بينهم: أنغام، وسميرة سعيد، وزينة، وعبد المجيد عبد الله، وأحلام، وقال: "ربنا يخليكوا ليا".

من جهته، كشف مدير أعمال شيرين إيهاب صالح عن مزيد من المفاجآت التي تتحضر لها شيري، إذ كتب في تغريدة له شاركها عبر حسابه في "تويتر": "أخيرا بقي إما بالنسبة للمفاجآت إللي وعدتكم بيها قبل الحفل، خليكم واثقين إن إللي جاي كتير جدا وحفلات في كل حتة إن شاء الله ومش هنهدي بأي شكل عشان شيرين عندها طاقة وحماس ملهمش آخر، وعد مني إن شاء الله نعوضكم".