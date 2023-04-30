انت الان تتابع خبر الصادرات التركية الى العراق تتراجع في 2023 وخبراء اقتصاد يكشفون الأسباب والان مع التفاصيل
كما تراجعت صادرات المواد الغذائية التي تمثل 30% من مجمل الصادرات التركية الى العراق بنسبة 22% على اساس سنوي وبمقدار 27% على اساس فصلي، اما صادرات تركيا من المواد المصنعة المختلفة والتي تتمثل في الذهب والملابس والاثاث وتشكل ما نسبته 23% من مجمل الصادرات فتراجعت بنسبة 26% على اساس سنوي وبنسبة 43% على اساس فصلي، وفقا للعبيدي.
ووفقا للعبيدي، تراجعت صادرات تركيا من المصنوعات الاساسية كالورق والحديد ومختلف المعادن والتي تمثل ما نسبته 22% من مجمل الصادرات بنسبة 13% على اساس سنوي وبنسبة 32% على اساس فصلي.
وأضاف، "لم تحقق اي من المنتوجات التركية نسبة نمو سوى المشروبات والسكائر، التي تمثل ما نسبته 1.7% من مجمل الصادرات، التي نمت على اساس سنوي بنسبة 5% ولكن تراجعت على اساس فصلي بنسبة 14%".
وبحسب العبيدي، يعود اسباب هذا التراجع الى عاملين اساسين الاول يتعلق بالزلزال الذي ضرب تركيا وأدى الى توقف الكثير من المشاريع وايضا الى صعوبة التحويلات المالية نتيجة الاجراءات الاخيرة في تنظيم التحويلات المالية الى تركيا، كما ساهم ارتفاع مستوى التضخم وانخفاض قيمة الليرة التركية الى انخفاض قيمة البضائع المصدرة الى العراق.
يذكر ان مجلس الأعمال التركي العراقي أعلن سابقاً، هدف تركيا بزيادة صادراتها إلى العراق لـ 16 مليار دولار في عام 2023.