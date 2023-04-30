شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"الحوار الوطنى": مقترحات بمشروعات قوانين أو قرارات تنفيذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الحوار تلقى 196 ألف مقترحا من الأحزاب والقوى الوطنية والمواطنين تشمل كل قضايا الوطن والمواطنين، مشددا على أن هناك مقترحات مشروعات قوانين تدعم العمل السياسى والبرلمانى والحزبى والنظام الاقتصادى، من شأنها دعم المحور المجتمعى والأسرة.

أضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، خلال مداخلة على قناة اكسترا نيوز: لن نخرج من الحوار بموضوعات نظرية ولا عناوين ولكن بمشروعات قوانين محددة أو قرارات تنفيذية ترفع إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لإحالتها إلى الجهات المعنية وفقا للدستور.

أوضح: "تعرضنا للمادة 210 بالدستور الخاصة بالإشراف على العملية الانتخابية ومسألة الإشراف القضائى على الانتخابات ضمانًا لنزاهة الانتخابات، معقبا: "الضمانة هى الإشراف القضائي".