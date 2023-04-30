النائب عصام هلال: فتح جميع الملفات الاقتصادية والسياسية فى الحوار الوطنى

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن الحوار الوطنى منذ أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن بدايته فى العام الماضى وهو يمثل فرصة متميزة لجميع الأحزاب والقوى السياسية والأفراد والمؤسسات لتقديم رؤيتها الوطنية لبناء الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن الحوار الوطنى سيكون حوارا شاملا وسيناقش جميع الأولويات من ملفات وقضايا ذات الاهتمام للدولة المصرية.

وأضاف هلال خلال مشاركته فى سلسلة ندوات الخليج 365 حول الحوار الوطنى، أن الحوار الوطنى يشمل جميع الفروع التى تأتى فى إطار أولوية بناء الدولة الحديثة، حيث أنه سيفتح جميع الملفات سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية التى تساهم فى النهاية بتحسين حياة المواطنين، مشددا على أن الحوار الوطنى أخذ جديته وذلك باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تحقيق أهداف ومقترحات الحوار الوطنى.

وتابع هلال قائلا: "البعض حاول أن يجر الحوار الوطنى إلى فكرة أنه حوار يخص فئة أو حزب أو مجموعة محددة، ولكنه عكس ذلك تماما حيث أن اللجنة القائمة على الحوار الوطنى استقبلت العديد من المقترحات من مختلف القوى والأحزاب السياسية"، قائلا: "هذا يؤكد على أن الحوار ليس حوار الأغلبية فقط، وإنما حوار يتسع للجميع من أبناء الوطن دون استثناء".