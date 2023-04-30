شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلادنا تشارك في إطلاق التحالف الدولي لحماية التراث الثقافي في أسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شاركت اليمن في فعاليات الإعلان الرسمي عن إطلاق التحالف الدولي لحماية التراث الثقافي في أسيا وذلك على خلال أعمال المؤتمر الدولي للتحالف من أجل حماية التراث عقد في مدينة شي آن الصينية.

وأكدت وكيل وزارة الثقافة الدكتورة فائزة عبدالرقيب في كلمة اليمن إلى المؤتمر على أهمية التراث الثقافي في تجسيد هوية الشعوب التعبير عن اصالتها، مشيرة إلى التنوع الثقافي الواسع الذي تحظى به اليمن ويعد جزء لا يتجزأ من الهوية اليمنية.

واضافت "ان المعالم الحية والاثار التاريخية من معمار وأعمال نحت ونقوش ومخطوطات ومدن تاريخية وقصور وحصون وفنون انسانية شاهدة على التعايش والتسامح في اليمن".. لافتة إلى الدمار والخطر الذي يهدد هذه المعالم بسبب جرائم وممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية التي عرضت المتاحف والمخطوطات للسرقة والتهريب والاتجار الغير مشروع.

واشارت إلى هذا الإجتماع يعد البداية العملية للتحالف والانطلاق نحو تنفيذ المبادرة الآسيوية للحفاظ على التراث الثقافي، مهيبة بالدور الحيوي الذي سوف يضطلع به التحالف نحو تعزيزعملية التفاعل الثقافي وتعميق التواصل الحضاري والاستفادة المتبادلة للدول الاعضاء ولبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك لآسيا واشادت بالدور الحيوي والمهم للصين في قيام التحالف ونجاح انعقاد المؤتمر.

وجرى خلال أعمال المؤتمر إقرار أهداف التحالف التي تشمل التعاون على حماية التراث الثقافي الأثري، ودعم الجهود الرامية إلى استرداد الآثار ومكافحة تهريبها، وتعزيز التبادل البحثي والخبرات العلمية في مجال التنقيب والترميم، وإقامة منصة مشتركة للتعارف وتبادل منفعة حماية التراث الثقافي المادي للدول الأعضاء في التحالف، إضافة إلى العمل المشترك لتحويله إلى رافع للاقتصاد وإحدى ركائز التنمية المستدامة.

