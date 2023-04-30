نص كلمة السفير عرفي لرئيس وزارء اليابان في الجامعة العربية اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - رحب السفير محمد عرفي، مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية، رئيس مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، برئيس الوزارء الياباني فوميو كيشيدا خلال زيارته للجامعة العربية، قائلًا إن اليابان هى دولة صديقة للعرب جميعًا.

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وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية "اسمحوا لي أن أرحب –باسم إخواني المندوبين الدائمين الموقرين للدول العربية الشقيقة وباسم الرئاسة المصرية لمجلس جامعة الدول العربية في دورته الوزارية رقم 159– بالسيد فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان في بيت العرب".

وأضاف "نسجل هنا باعتزاز عربي كبير أن دولة اليابان العظيمة في تاريخها، الرائدة في حاضرها ومستقبلها، بثراء ثقافتها وبتجربتها الاقتصادية الهائلة، هي دولة صديقة للعرب جميعًا، ليس فقط من خلال الأطر الخاصة بالعلاقات الثنائية، بل أيضًا من خلال مواقفها التي تتسم دائمًا بالاتزان والموضوعية تجاه مختلف القضايا العربية، لاسيما – القضية الفلسطينية، التي هي قضية العرب المركزية، والتي لا سبيل للاستقرار والسلام بدون حلها وفقًا للقانون الدولي والمشروعية الدولية".

هذا الاعزاز العربي الكبير باليابان، وبكم شخصيًا دولة السيد رئيس الوزراء، تدفعنا إلي أن نتطلع دومًا لتبادل الرؤى والخبرات من خلال منتدى التعاون الاقتصادي ،،، وتفعيل الحوار السياسي العربي الياباني في اقرب الآجال.فعبر تلك الآليات وغيرها يمكننا القفز خطوات على طريق تعزيز العلاقات الاقتصادية والفرص الاستثمارية والتجارية.

ونتطلع، دولة الرئيس، من خلال زيارة اليوم إلى توثيق علاقاتنا بأفضل ما يمكن، لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة والتحولات السياسية والاقتصادية الدولية، ونثق في أن اليابان تدرك أن واقعًا إنسانيًا صعبًا تمر به بعض الدول العربية سواء بسبب الجفاف أو ظروف اخري، ونتطلع إلى تعزيز التعاون العربي الياباني لمواجهة تلك الأوضاع.

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