5 مراحل لتغير اسم المنشأة في التأمينات الاجتماعية السعودية 1444

ياسر رشاد - القاهرة - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية، تصدرت محركات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماصية، اليوم الأحد، بعدما أعلنت عن السماح بتعديل اسم المنشأة من خلال ثلاث خطوات، عبر الدخول لملف المنشاة بالتأمينات.

وبحث السعوديون عن طرق تغير اسم المنشاة والتي ذكر حساب "العناية بالعملاء" التابع للتأمينات (عبر تويتر) ردًّا على استفسار من أحد المواطنين بهذا الخصوص، أنه يمكن تعديل اسم المنشأة من خلال الدخول على ملف المنشأة باتباع التالي:

طرق تغير اسم المنشأة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية السعودية :

أولًا: الدخول على حساب المنشأة عبر (تأميناتي أعمال).

ثانيًا: اختيار المنشأة المطلوبة من القائمة الرئيسة.

ثالثا: تعديل الاسم وبيانات المنشاة من خلال (بيانات المنشأة).

كما تضم بوابة التأمينات الاجتماعية خدمة تعديل بيانات المنشأة الأساسية، من؛ العنوان البريدي،

ورقم الحساب البنكي وبيانات الاتصال، وهذا الأمر يتطلب من صاحب المنشأة توفير السجل التجاري أو الترخيص، وإثبات بالعنوان البريدي، أو تعريف بالحساب البنكي، ثم يتتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة التأمينات الاجتماعية.

الضغط على خدمات الأعمال من الصفحة الرئيسية.

الضغط على خيار تعديل بيانات المنشأة، ثم النقر على زر ابدأ الخدمة.

تسجيل الدخول إلى تأميناتي أعمال، ثم تحديد المنشأة المطلوبة.

الانتقال إلى نوع البيانات المراد تعديلها لذلك.

إرفاق المستندات واستلام رقم الطلب حتى تتمكن من متابعته.