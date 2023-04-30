الجيش السوداني ينشر وحدات من الشرطة جنوبي الخرطوم

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الجيش السوداني أنه نشر وحدات من شرطة الاحتياطي المركزي في مناطق جنوبي الخرطوم، كما دعا السكان في العاصمة إلى التزام ببيوتهم والابتعاد عن النوافذ.

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ويأتي ذلك وسط تحذير قوات الدعم السريع من توسيع دائرة الحرب، التي دخلت أسبوعها الثالث وأسفرت عن مقتل مئات الأشخاص.

تفصيلا، أعلن الجيش السوداني في بيان له، أمس السبت، أن وحدات من شرطة الاحتياطي المركزي بدأت تدريجيا بفتح مناطق جنوب الخرطوم، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وأكد الجيش في بيانه أن الموقف العملياتي مستقر في جميع المناطق العسكرية بالبلاد، متهما، في الوقت نفسه، قوات الدعم السريع بدفع تعزيزات من غربي البلاد وقد جرى التعامل معها.

وأوضح أن لجنة أمنية من ولاية غرب دارفور نجحت في الحد من التوتر القبلي

بالولاية.

وأشار الجيش إلى استمرار عمليات إجلاء رعايا بعض الدول عن طريق الخرطوم وبورتسودان.

من جانبها، حذرت قوات الدعم السريع من محاولات توسيع دائرة الحرب والزج بقوات الاحتياط المركزي في القتال متهمة الجيش السوداني بخرق الهدنة المعلنة.

وأوضح المتحدث باسم قوات الدعم أنها تصدت لهجوم للجيش السوداني على "معسكر الصالحة"، مؤكدا إلحاق خسائر في صفوف قوات الجيش.

وجددت قوات الدعم السريع التزامها الكامل بالهدنة الإنسانية المعلنة لفتح ممرات آمنة للمواطنين لقضاء احتياجاتهم الأساسية ولتسهيل عمليات اجلاء الرعايا الأجانب.

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