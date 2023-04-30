انت الان تتابع خبر عملية امنية تطيح بأخطر تجار المخدرات في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بعملية نوعية أمنية ومن خلال معلومات استخبارية دقيقة عن مكان تواجد أخطر تجار المواد المخدرة في البصرة والمطلوب قضائيا عن أكثر من قضية وفق احكام المادة ٢٨ مخدرات، على الفور تم تشكيل قوة من قسم مكافحة الاجرام في البصرة".وأضافت: "تمت مداهمة التاجر والقاء القبض عليه، وتم إحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

وبحسب البيان، دعت قيادة شرطة محافظة البصرة، ابناء المحافظة، الى "تقديم اي معلومات تساعد بالقبض على مثل هؤلاء المجرمين للتخلص من هذه الأفة التي تفتك بشبابنا".