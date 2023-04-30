انت الان تتابع خبر اندلاع حريق في بنك السودان المركزي (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفيما تناقلت وسائل إعلام محلية الحادثة، لم ترد على الفور أي تفاصيل عن حجم الأضرار التي لحقت بالبنك.

وشهدت الأيام الماضية عمليات سرقة ونهب وتكسير لعدد من البنوك السودانية، منها حريق جزئي لحق بمقر إدارة بنك الجزيرة السوداني الأردني، بالإضافة لسرقة عدد من فروع بنك الخرطوم في عدة مناطق آخرها بنك الخرطوم فرع سوبا.

وتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بشأن حوادث السرقة والنهب للمقرات العامة والخاصة، على خلفية الاشتباكات التي دارت بين الطرفين منذ 15 أبريل بالإضافة لمواقع هامة مثل المستشفيات والمطارات.