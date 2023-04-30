شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر متحدث الجيش السوداني: الوضع في الخرطوم تحت السيطرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد المتحدث باسم الجيش السوداني لفضائية القاهرة الإخبارية، أن الأوضاع في السودان تحت سيطرة القوات المسلحة، وأنه لا صحة لسيطرة ميليشيات الدعم السريع على 90% من الخرطوم.

وأوضح أنه لا وجود للميليشيات في مطار الخرطوم، وأن الصراع الحالي في غرب دارفور قديم وقبلي ومتجدد، مشيرًا إلى أن تأخر الحسم كان لحماية المدنيين بالأحياء السكنية.

كما قال محمد إبراهيم مراسل قناة القاهرة الإخبارية من الخرطوم، إن عددا كبيرا من مدن العاصمة تشهد هدوءً حذرا من قبل المواطنين، وبخاصة المناطق التي قد تشهد اشتباكات، لذا يتخوف المواطنون من الخروج، ولكن في جنوب الخرطوم، فإن هناك حركة نسبية للمواطنين.

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الهدوء يخيم على المشهد في الخرطوم، مشيرًا إلى أن هناك أحياء في جنوب الخرطوم عادت الحياة فيها إلى طبيعتها، وهناك بعض المراكز التجارية فتحت أبوابها وبعض المواطنين يزورون هذه المراكز.

وأشار مراسل قناة القاهرة الإخبارية من الخرطوم: "ربما هذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، ونتوقع خلال الساعات القادمة ان تعود المناوشات في المناطق المختلفة، وقد نسمع أصوات الرصاص والذخيرة الحية والأسلحة الثقيلة، وبخاصة أن ميليشيا الدعم السريع تسللت لبعض المناطق وتحتل بعض المباني وهذا هو الأمر الذي صعب من عملية استهدافها من قبل الجيش حيث يحتمون بالمباني ويطلقون الرصاص".