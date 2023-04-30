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شاهد.. جهود مصرية على مدار الساعة لإجلاء العالقين في السودان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة المصرية، على مدار الساعة؛ لإعادة المصريين العالقين في السودان.

 

وقال عبد الفتاح، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، مُقدّمة برنامج «صباح البلد»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن مصر الدولة الوحيدة التي تملك أكبر جالية موجودة في السودان (تُقدّر بنحو 10 آلاف شخص)؛ لذا فإن عمليات الإجلاء لها وضع مختلف.

 


وأوضح الخبير الاستراتيجي، أن الجالية المصرية متوزعة ومنتشرة في الولايات السودانية المختلفة؛ الأمر الذي يُصعّب عمليات الإجلاء، لافتًا إلى أن مهمة مصر في هذا الصدد صعبة للغاية، كما أن ظروف الإجلاء مُعقدّة وصعبة؛ في ظل هدنات هشة بين المتقاتلين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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