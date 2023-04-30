هدنة هشة وحل غائب.. الأزمة السودانية تدخل أسبوعها الثالث

الشارقة - اميمة ياسر -

دخلت الأزمة السودانية أسبوعها الثالث، بدون أي أمل لإنهاء الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وسط اتهامات متبادلة بين الجانبين.

ورغم الهدنة المعلنة بين الجانبين لمدة 3 أيام، تواصلت الاشتباكات بين قوات الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي"، التي بدأت يوم 15 أبريل، وسط اتهامات من كل طرف للآخر بالمسؤولية عن خرقها.

الجيش يتهم الدعم السريع بانتهاك الهدنة

وقال الجيش السوداني في بيان إن قوات الدعم السريع حركت أرتالا عسكرية من الغرب باتجاه العاصمة، واتهمتها بانتهاك الهدنة.

وأضاف الجيش في بيانه أنه "تم تدمير هذه الأرتال فجر اليوم في مناطق جنوب الزريبة والمويلح كما تم تدمير رتل في منطقة فتاشه كان بصدد إسناد قوة المتمردين المتحركة بشارع الصادرات".

واتهمت القيادة العامة للقوات المسلحة قوات الدعم السريع بتحويل مستشفى شرق النيل إلى ثكنة عسكرية مدججة بالسلاح ومركز قيادة للعمليات العدائي بعد إخلائه من المرضى بمن فيهم الحالات الحرجة بالعناية المكثفة، وفقا لما نقله موقع "العين" الإخباري.

وأضاف البيان "ما زال القصف العشوائي والاستمرار في نهب الممتلكات العامة والخاصة بما فيها البنوك والمحلات التجارية ومنازل المواطنين مستمرا.. ومستمرون في تهيئة الظروف المناسبة لنزول الشرطة تدريجيا إلى الشوارع بالتزامن مع عمليات التمشيط".

وأكد الجيش في بيانه مواصلة عمليات إجلاء رعايا الدول من قاعدة "وادي سيدنا" الجوية التي لا تواجهها أي مهددات حاليا ولا يتوقع أن تتأثر بأي مهددات.

قوات الدعم السريع ترد

من جانبها، اتهمت قوات الدعم السريع قوات الجيش السوداني و"فلول النظام البائد المتطرفة" بانتهاك الهدنة المعلنة.

وقالت قوات الدعم السريع، في بيان لها،: "هاجم الانقلابيون بالمدافع والطائرات مواقع تمركز قواتنا في عدد من المناطق بولاية الخرطوم الى جانب القصف العشوائي للمدافع ولا تزال الطائرات تحلق في سماء الخرطوم".

واتهم البيان قوات الجيش بالتحضير لهجوم على قوات الدعم السريع في عدة مناطق "بعد انضمام كتائب الامن الشعبي بزي شرطة الاحتياطي المركزي لقوات الانقلابيين في الشجرة"، وفقا للبيان.

وأكدت البيان قوات الدعم السريع "التزامها بالهدنة الانسانية المعلنة لفتح مسارات آمنة وتسهيل عملية إجلاء الرعايا الاجانب."

والسبت، حذرت عدة دول من بينها مصر والولايات المتحدة وبريطانيا رعاياها من استخدام قاعدة "وادي سيدنا" بسبب تهديدات أمنية، بعد تصاعد العنف في المطار ومحيطه.

أزمة اقتصادية وكارثة صحية

ومنذ بداية الأزمة، أسفرت الاشتباكات عن سقوط مئات القتلى وآلاف المصابين من طرفي الصراع بالإضافة إلى المدنيين.

وزادت الاشتباكات من حدة الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الشعب السوداني، الذين بات يواجه صعوبات بالغة في العثور على المواد الغذائية أو مواد الطاقة خاصة في الخرطوم.

في الوقت ذاته، ثارت مخاوف من تعرض السودان لكارثة صحية وبيئية وسط تقارير وإفادات من شهود عيان بوجود جثث متكدسة في الشوارع والمستشفيات وممرات الطرق.