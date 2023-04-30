شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 3 اتفاقيات دولية إلى تشريعية "النواب".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، (3) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلـى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وذلك لدراسة مدى مطابقتها للدستور والقانون وطريقة إقرارها وجاءت الاتفاقيات كالتالى: 1. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 143 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية الموقعة في 26 يناير 2022 في باريس. 2. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 144 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية العمل البحري (2006) وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية. 3. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع بين (العين السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح).

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