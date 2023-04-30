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تفويض هيئة مكتب مجلس النواب فى تحديد موعد مناقشة 4 طلبات

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القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 4 طلبات مناقشة، مقدمة من النواب وهى كالتالى: 

 

1-طلب مقدم من النائبة صفاء جابر عيادة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من التدخين ومخاطره.

 

 2- طلب مقدم من النائبة صفاء جابر عيادة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من هجرة الأطباء للعمل بالخارج.

 

 3- طلب مقدم من النائب خالد بدوى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة التزايد السكانى المطرد

 

 4- طلب مقدم من النائب خالد بدوى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من تلوث النيل والبحيرات لتحقيق نمو فى الإنتاج السمكي.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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