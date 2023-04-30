رئيس "قوى النواب" يهنئ العمال بعيدهم: يدعمون الاقتصاد وبناء الجمهورية الجديدة

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك، بالتهنئة لعمال مصر بمناسبة عيدهم الـ 59 الذى تحتفل به الدولة المصرية، تعزيزًا وتقديرًا لدورهم الرائد فى بناء الجمهورية الجديدة، ودفع الاقتصاد القومى نحو التقدم والتطوير، هذه الفئة التى ساهمت ولا تزال فى بنائها ودعم استقرارها على كافة المستويات.

وقال عبد الفضيل فى تصريحات له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع منذ أن تولى مقاليد الأمور فى البلاد فى يونيو 2014، استراتيجية شاملة لدعم الأيدى العاملة، وتوفير البيئة الملائمة لعمال مصر الذين يعدون أيقونة العطاء فى الجمهورية الجديدة.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسى يحتفل مع عمال مصر بعيدهم الذى يوافق الأول من مايو كل عام تقديرا لقيمة العمل، موضحا أن بهذه المناسبة يجدد عمال مصر العهد باستكمال مسيرة التنمية باعتبارهم هم أصحاب الهمم العالية والعزائم الصادقة، الذين يبذلون جهودهم من أجل رفعة وبناء ونهضة مصرنا الغالية، مؤكدا أن "عمال مصر هم العمود الفقرى بالنسبة الاقتصاد الوطنى، والدولة تعول عليهم تحقيق كافة الخطط المستقبلية لإجراء نقلة وازدهار لاقتصاد الدولة."

وفى ختام كلمته بهذه المناسبة، قال "عبد الفضيل" إن عمال مصر الأوفياء يثمنون غاليا القيادة الحكيمة للرئيس السيسى، ومواقفه النبيلة فى دعم واستكمال مسيرة التنمية التى رسمها الشعب وحماها رجال الجيش والشرطة ببسالة.

ووجَّه رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، الشكر والتقدير وأسمى آيات العرفان لعاملات وعمال مصر الأوفياء على دورهم الرائد فى دفع مسيرة الوطن نحو تحقيق التنمية المنشودة، مؤكدا أن عمال مصر هم السواعد التى تبنى الوطن، وأن المستقبل الواعد لمصر فى الجمهورية الجديدة، سيتحقق بعطاء عمال مصر المتواصل، لنرتقى بمستوى المعيشة للجميع وفى مقدمتهم العمال فى ظل "حياة كريمة" لكل شعب مصر العظيم.