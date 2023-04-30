انت الان تتابع خبر ولي عهد الأردن يتحدث عن لقائه الأول بخطيبته رجوة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومع اقتراب زفاف ولي العهد ورجوة تحدث لأول مرة عن لقائه الأول بها خلال مشاركته في جلسة ضمن فعاليات منتدى "تواصل: حوار حول الواقع والتطلعات"، حيث قال "قصتنا بسيطة وكان لدي زميلة في المدرسة وتعرفت على رجوة من خلالها ولم نرى بعضنا الا بعد فترة من حديثنا وسبحان الله تم النصيب"، مضيفا " بعتبر حالي محظوظ لأنه مش كل يوم الواحد بتعرف على وحدة مثل رجوة".

تابع "العرس قرب والحمدالله مرتاحين ومتحمسين ونتمنى السعادة والفرح للجميع ".

رجوة التي كانت موجودة بين الحضور لم تفارق الابتسامة وجهها لدى حديث ولي العهد عنها، سرقت الأضواء بإطلالتها ببدلة بسيطة باللون الوردي.

وكان حساب الديوان الملكي الهاشمي شارك تغريدة مع صور من المنتدى علق عليها " سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، يشارك بجلسة ضمن منتدى "تواصل: حوار حول الواقع والتطلعات" الذي عقدته مؤسسة ولي العهد، ويؤكد ضرورة مواكبة التطور في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتطوير المهارات المطلوبة في سوق العمل الحالي والمستقبلي".



ولي العهد كان قد هنأ رجوة بمناسبة ذكرى عيد ميلادها والذي يصادف اليوم الجمعة، وكتب على صورة نشرها لخطيبته وهي بجانب خيل لونها بالأبيض والأسود عبر حسابه في "انستغرام": "غاليتي رجوة! كل عام ونحن على خطى المودة والرحمة…كلي شوق لحياة ملؤها الرضا والمحبة معك".