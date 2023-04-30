اخبار العالم

أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:
سعر شراء الدولار 142,500 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 140,500 لكل 100 دولار

في الشمال:
سعر شراء الدولار 142,750 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 140,750 لكل 100 دولار


في الجنوب:
سعر شراء الدولار 142,500 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 140,500 لكل 100 دولار
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا