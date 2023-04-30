انت الان تتابع خبر الموافقة على طلب إعفاء مدير مطار بغداد الدولي (وثائق) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثائق حصلت عليها الخليج 365، فإن "مدير مطار بغداد الدولي، حسين قاسم خفي، تقدم بطلب اعفاء من منصبه؛ وذلك لعدم وجود مهنية أو دعم من المراجع العليا تضمن إمكانية استمرار العمل"، بحسب وصفه.

وأضافت الوثائق، أن "رئيس سلطة الطيران، وافق اصوليا على طلب الاعفاء"، موجهاً له "كتاب شكر وتقدير على الجهود المبذولة منه في خدمة مطار بغداد الدولي".



وأدناه الوثائق: ـ