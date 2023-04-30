انت الان تتابع خبر أكثر من 200 حالة في اليوم.. العراق يسجل احصائيات "مرتفعة" بحالات الطلاق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي آخر إحصائية شهرية عن حالات الزواج والطلاق في العراق، بلغ عدد الزيجات الجديدة في شهر اذار الماضي أكثر من 27 ألف حالة زواج، فيما بلغ عدد حالات الطلاق 6518 حالة، حيث تصدرت العاصمة بغداد القائمة بحالات الزواج والطلاق.



وأدناه جدولاً يوضح إحصائية الزواج والطلاق خلال شهر اذار الماضي من العام 2023:

كما جرى تسجيل أكثر منم 73 ألف حالة طلاق في العراق العام الماضي، بحسب البيانات الرسمية، التي بينت وجود ارتفاع كبير في الأرقام مقارنة بالأعوام السابقة.

وينشر مجلس القضاء الأعلى شهريا بيانات مفصلة بعدد حالات الطلاق في العراق، ولا تشمل تلك الإحصائيات حالات الطلاق المسجلة في محاكم إقليم كردستان العراق، مما يعني أن الرقم أكبر عند احتساب كافة الحالات في العراق ككل.