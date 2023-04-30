شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عائدون من السودان يشيدون بمواقف الإمارات: ستظل خالدة بالوجدان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عبَّر عدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم من السودان عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات لتقديم سبل الدعم والمساندة لهم في ظروفهم الطارئة التي مروا بها جراء الأحداث الراهنة في السودان.

وقالوا، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) بعد إجلائهم من السودان ووصولهم إلى أبوظبي بسلام إن جهود دولة الإمارات الإنسانية ومد يد العون والمساعدة لهم ستظل خالدة في وجدناهم وقلوبهم مدى الدهر لما لمسوه من حرص واهتمام بتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة وبث الطمأنينة في نفوسهم وأسرهم وأطفالهم.

وقال الصربي طه دامير، أحد رعايا الدول الذين تم إجلاؤهم اليوم: "إنه كان يعيش في منطقة بالعاصمة السودانية الخرطوم شهدت اشتباكات متواصلة خلال الأيام الماضية إضافة إلى انقطاع الكهرباء والمياه لفترات طويلة والذي بدوره أدى إلى مغادرتهم المنطقة هو وأسرته إلى مدينة عطبرة ومن ثم إلى مدينة بورتسودان وتم إجلاؤهم بنجاح"، مضيفًا: "نشكر دولة الإمارات على جهودها الكبيرة معنا ومساعدتنا على تخطي هذه الأزمة".

ومن جهتها، قالت السورية نغم حمزة إن عملية الإجلاء التي قامت بها دولة الإمارات مثلت لها وأسرتها طوق نجاة من الأحداث الراهنة في السودان، مشيرةً إلى أن السفارة الإماراتية في السودان قدمت الدعم الكامل لعملية الإجلاء حتى وصلنا أبوظبي بسلام.

وقالت: "إن دولة الإمارات لها دور فعال على الساحة الدولية ونأمل في التوصل إلى حل لهذه الأزمة التي تخيم على السودان وشعبه".

أما الطفلة الأثيوبية جوانا، فقالت معبرة عن سعدتها بوصولها إلى دولة الإمارات: "أنا سعيدة جدًا لأنني جئت إلى هنا مع جميع أفراد عائلتي وكلنا آمنون وما حدث في السودان أمر مؤلم للغاية".

ومن جانبه، قال جودي ماكغان، أيرلندي يعيش في إنجلترا: "إننا تلقينا نبأ وصول طائرة قادمة من أبوظبي لإجلائنا من بورتسودان بسعادة بالغة ووصولنا إلى هنا في أبوظبي إنجاز مهم وأمر لا يصدق وذلك نتيجة للأحداث المتصاعدة في السودان التي تشكل خطورة كبيرة".

وأضاف أن "الجهود الإنسانية الإماراتية خلال عملية الإجلاء والاستقبال في أبوظبي يمثل عملًا استثنائيًا واحترافيًا ولا تكفي كلمات الشكر والثناء لجهود إخراجنا من السودان والوصول إلى بلد الأمن والأمان في فترة زمنية قصيرة".

وقال: "نشكر دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ومد يد العون للجميع دون استثناء".