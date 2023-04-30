شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. رئيس الموانئ المصرية: "لا ننظر لجنسية طالب الإغاثة.. والعابرين سجدوا لله شكر" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال اللواء عمرو إسماعيل، رئيس هيئة الموانئ المصرية، إنه لا يتم النظر إلى جنسية من يدخل إلى معبر أرقين، مشيرًا إلى أن القادمين للميناء سجدوا لله بعد وصولهم لمصر بلد الأمن والأمان.



وأضاف "إسماعيل" خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" أنه لم يحدث أي ارتباك أو مشاكل في استقبال العابرين لأن الاستعداد على أفضل صورة.

وأشار إلى أن الهلال الأحمر قدم مساعدات طبية متميزة للعابرين من ميناء أرقين، ولا سيما أن القادمين من السودان واجهوا ظروف صعبة خلال رحلتهم وسط القتال والمعارك للوصول إلى ميناء أرقين.

وتابع "الاستعداد كان جيدا قبل بدء الأزمة ساعد على تسهيل حركة العابرين إلى ميناء أرقين، واستقبلنا جميع الجنسيات القادمة من السودان في مينائي أرقين وقسطل".

واستطرد "تلقينا خطابات شكر وتقدير من السفارات والقنصليات للجهود المصرية المبذولة في استقبال الجنسيات المختلفة"، مؤكدًا أن الرئيس السيسي وجه باستقبال كل الجنسيات القادمة من السودان وتسهيل دخولهم بأمان.

ولفت إلى أن أعداد السودانيين الذين عبروا ميناء أرقين أضعاف المصريين، مشددًا أنه لم يتم منع أي مواطن سوداني أو أي جنسية أخرى من دخول الأراضي المصرية.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية تتخذ إجراءاتها للتأكد من بيانات العابرين من ميناء أرقين، ولم يتم أي عملية تسلل لأى عناصر من ميناء أرقين.

ونوه رئيس الموانئ المصرية، إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد من ليس لديه جواز سفر ونستعلم عن بياناته، مستطردًا "نتأكد من شخصية أي مواطن فقد جواز سفره، كما أن الفريق كامل الوزير وزير النقل وجه بإعفاء الطلاب أو غيرهم من المصريين من الرسوم في حالة فقدها".