فيديو.. ضابط متقاعد بالجيش السوداني : اقدم الشكر للرئيس السيسي على حسن المعاملة واستقبالنا في أرض مصر

توجه ضابط سوداني متقاعد وأحد العابرين من معبر أرقين، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، على حسن الاستقبال والمعاملة بعد وصولهم إلى الحدود المصرية.



وقال ضابط سوداني متقاعد في لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، "ربنا يلطف بالسودان ونتمنى التصالح كنا نعيش ظروف صعبة ورعب وخوف من الحرب في السودان".

وناشد الرئيس السيسي باستثناء بعض الفئات العمرية من السودانيين، الحصول على تأشيرة الدخول لعدم تمكنهم من الوصول إلى حيفا للحصول على تأشيرة.

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