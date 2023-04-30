السفير نادر سعد يكشف تفاصيل تعامل الدولة المصرية مع الاوضاع بالسودان

كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تعامل الدولة المصرية مع الأزمة السودانية، مشيرا إلى أنه منذ اليوم الأول للأزمة السودانية واصفا إياها بـ المؤسفة كان هناك تكليفات رئاسية بتشكيل خلية أزمة والعمل على إعادة المصريين من السودان.



وأكد خلال اتصال هتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن مصر تقف بجانب السودان في هذه الأزمة، وشغلنا الشاغل هو استكمال عودة المصريين من السودان، معلنا أن هناك اجتماع صباح باكر للمجلس الأعلى للجامعات لإصدار قرارات تنظيمية معينة بشأن الطلاب العائدين من السودان، وسيكون هناك خطط بديلة لاستيعاب هؤلاء الطلاب.

وأوضح ان الدولة وضعت كافة الاستعدادات للاستعداد مع الوافدين إلى مصر، والدولة المصرية لا تعامل أحد كلاجىء، منوها بأن مصر تستضيف نحو 9 مليون ضيف ممن ينطبق عليهم مصطلح لاجىء، معلقا: "مصر لم تتاجر بوضع اللاجئين في مصر ونعاملهم كأشقاء".