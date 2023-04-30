وزيرة الهجرة المصرية توجه رسالة لمواطنيها بالسودان.. ماذا قالت؟

وجهت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، رسالة باسم الدولة المصرية للجالية المصرية في السودان، قائلة: "احنا دايما في ضهركوا".



وأكدت وزيرة الهجرة في تصريحات هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن الدولة تواصل جهودها على مدار الساعة لإعادة المصريين من السودان، موضحة أنه تم تشكيل خلية أزمة بتوجيهات من الرئيس السيسي للتواصل بشأن إعادة الجالية المصرية في السودان.



وأضافت الوزيرة: "عكفنا على تشكيل لجنة دائمة لمناقشة وسائل عودة الطلبة المصريين من السودان، ودمجهم في التعليم بمصر"، موضحة أنهم يواصلون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة المصريين من السودان.



كما أشارت السفيرة سها جندي، إلى أنه يتم التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة كافة لإنجاح عملية عودة المصريين من السودان.