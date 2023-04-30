شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تعلن نجاح عملية إجلاء مواطنيها ورعايا 16 دولة قادمين من السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت دولة الإمارات، نجاح عملية إجلاء مواطنيها ورعايا 16 دولة من السودان، الذي يشهد اشتباكات منذ منتصف الشهر الحالي.

ووصلت إلى دولة الإمارات امس طائرة إجلاء تقل عددا من مواطنيها ورعايا 16 دولة قادمة من السودان، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتقل الطائرة الفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، حيث وضعتهم دولة الإمارات على رأس أولوياتها، وتستضيفهم دولة الإمارات على أراضيها وتوفر لهم كافة الخدمات قبيل نقلهم إلى دولهم.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، نجاح عملية الإجلاء التي قامت بها دولة الإمارات في إطار جهودها الإنسانية والتزامها بتعزيز التعاون والتضامن العالميين، واستمرارا لنهجها الإنساني القائم على توفير الحماية للمدنيين، ومد يد العون للدول في أوقات الحاجة.

وأشارت الوزارة إلى التزام دولة الإمارات بالعمل مع شركائها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني، مشددة على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار والمضي قدمًا في المرحلة الانتقالية وصولا إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.

وعملت دولة الإمارات مؤخرا على توفير كافة خدمات الاستضافة والرعاية لـ19 جنسية مختلفة خلال إجلائهم إلى مدينة بورتسودان وتواجدهم فيها.