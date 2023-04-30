شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد الاحداث الأخيرة.. الخارجية الأمريكية تكشف جهود وقف إطلاق النار في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد صمويل وربيرغ، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، أن أمريكا قامت بكل ما بوسعها لحث الأطراف على وقف إطلاق النار في السودان، حيث قام وزير الخارجية الأمريكية بالكثير من الاتصالات مع قائد الجيش وقائد قوات الدعم السريع، ومع الدول المجاورة سواء مصر أو إثيوبيا للحدث حول ما يحدث في السودان، وضرورة العمل على وقف إطلاق النار.



وقال "وربيرغ"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، إن هناك ضرورة لوقف إطلاق النار بشكل فوري في السودان، والولايات المتحدة والمجتمع الدولي يبذلون جهودًا لوقف إطلاق النار.

وأشار إلى أنه لا توجد أطراف اجنبية تدخلت في الحرب الدائرة في السودان حتى الآن، وأمريكا تعمل خلال الفترة الحالية على إجلاء المواطنين الذين يريدون مغادرة الخرطوم بعد إجلاء الدبلوماسيين، مضيفًا أن مصر استقبلت لاجئين ونازحين من سوريا والعراق، والآن تستقبل نازحين من السودان.

