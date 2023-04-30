شكرا لقرائتكم خبر عن جهود مستمرة.. الدولة المصرية تواصل تواصل تعزيز الحماية الاجتماعية وتوافر السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الدولة المصرية جهودها من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع، وذلك من خلال التحرك في العديد من الاتجاهات التي تؤكد أن الدولة المصرية مستمرة في قراراتها والتي تمثلت في تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بـ190 مليار جنيه، وزيادة الفئات المالية لمستفيدى معاش تكافل وكرامة بـ25% شهريًا، وزيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بـ15%.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، أن الدولة المصرية واصلت جهود من أجل توير السلع لكل المواطنين من خلال إتاحة أكثر من 25 ألف منفذ متحرك وثابت ومجمعات لتوفير السلع، وإقامة معارض أهلا رمضان بخصومات على السلع تبلغ 30%.، واستمرار مبادرة "كلنا واحد" بخصومات تصل إلى 60% على السلع، وتقديم منظومة "أمان" 50% خصومات على السلع، تقدم منافذ وزارة الزراعة خصومات تصل إلى 25% على السلع.

وضمن الجهود المستمرة تنفيذ المرحلة الأولى من "حياة كريمة" بـ52 مركزًا 2021ـ 2022، وتنفيذ المرحلة الثانية من "حياة كريمة" بـ 60 مركزًا 2022ـ 2023، وتستهدف المرحلة الثالثة من "حياة كريمة" 60 مركزًا 2023ـ 2024، كما أن التحالف الوطنى يستهدف تقديم 14 مليار جنيه للعمل الخيرى 2023.