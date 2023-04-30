موقف إضافة المواليد على البطاقات.. وموعد صرفهم المقرارات التموينية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات صحفية، عن مصير إضافة المواليد على بطاقات التموين للفئات التي حددتها الوزارة في وقت سابق، وكذلك موقف صرف المقررات التموينية للإضافات الجديدة.

اقرأ أيضًا:- تخفيضات كبرى بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لمنتجات عيد الفطر

وأشار المصدر، إن إجراءات إضافة المواليد سارية ومستمر ولكن لن يتم صرف المقررات التموينية للإضافات الجديدة إلا بعد العرض وموافقة لجنة العدالة

الاجتماعية على الصرف وتوفير الاعتماد المالي الخاص بالمقررات التموينية.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت عن بدء إضافة المواليد للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين.

ويكون التقديم فقط من خلال مكاتب التموين التابعة للأسر على مستوى المحافظات.​

طالع المزيد من الأخبار على موقع alwafd.news