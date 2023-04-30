لحظات رومانسية.. تفاصيل تعرف ولي العهد الأردني على خطيبته رجوة السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، عن أن موعد زفافه على خطيبته رجوة آل سيف

اقترب، متحدثاً الطريقة التي تعرفوا على بعض فيها، وفق العربية نت.

ولي عهد الأردن يصل إلى السعودية

ورد ولي العهد الأردني على سؤال لأحد المشاركين في الجلسة الحوارية التي شارك فيها الأمير في منتدى "تواصل” الذي نظمته مؤسسة ولي العهد، بالعاصمة الأردنية عمان، كيف تعرف على خطيبته رجوة خالد آل سيف، ليقول:"تعرفت على خطيبتي رجوة عن طريق إحدى زميلاتي من المدرسة".

وأضاف، "كان هناك حديث ولقاء وبعد ذلك تواصلنا بشكل أكبر وقبل فترة تمت الخطبة".

وأكد ولي العهد بحضور خطيبته الآنسة رجوة خالد آل سيف لجلسة المنتدى وبحضور ورئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وعدد من الوزراء، أنه والآنسة رجوة يشعران بالراحة والانبساط.

تهنئة عيد الميلاد

وهنأ ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، خطيبته رجوة آل سيف

بمناسبة ذكرى عيد ميلادها والذي يصادف اليوم الجمعة.

كما كتب على صورة نشرها لخطيبته السعودية وهي بجانب خيل لونها بالأبيض والأسود عبر حسابه في"انستجرام": "غاليتي رجوة! كل عام ونحن على خطى المودة والرحمة…كلّي شوقٌ لحياة ملؤها الرضا والمحبة معك".

يذكر أن الديوان الملكي الأردني أعلن موعد عقد قران ولي العهد الأردني على رجوة خالد السيف، في الأول من يونيو المقبل بعدما أعلن في أغسطس الماضي خطوبة الثنائي.

وتمت خطوبة الأمير حسين على رجوة خالد بن مساعد آل سيف في السعودية، بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا.