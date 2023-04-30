شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يحدد اشتراطات لإجراء تعديلات فى المنشآت السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع القانون اشتراطات حال إجراء أي تعديل في المنشآت السياحية، أبرز هذه الاشتراطات الحصول على موافقة وزارة السياحية.

ونصت المادة 12 من قانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية وفقاً لآخر تعديل صادر في 21 أبريل عام 2022، اشتراطات علي :"لا يجوز إجراء أى تعديل جوهرى في المنشأة أو في نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقا للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية.

وألزم القانون الحكومة تشكيل لجنة وزارية للسياحة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بشئون: السياحة، التنمية المحلية، النقل، الطيران المدنى، الصحة، المالية، الثقافة، البيئة، الموارد المائية والرى، الدفاع، الداخلية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ويكون الوزير المختص مقررًا للجنة الوزارية .