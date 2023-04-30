شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوكرانيا: انفجار القرم دمر أكثر من 10 خزانات نفط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صرح مسؤول بالمخابرات العسكرية الأوكرانية، السبت، أن أكثر من 10 خزانات للمنتجات النفطية بسعة نحو 40 ألف طن دُمرت في انفجار بميناء سيفاستوبول الذي تسيطر عليه روسيا، وفق قناة آر.بي.سي أوكرانيا.

ولم يذكر المسؤول أندريه يوسوف أن أوكرانيا مسؤولة عن الانفجار في تعليقاته التي أوردتها القناة، لكنه وصف الانفجار بأنه "عقاب إلهي"، حسب تعبيره، بعد ضربة روسية على مدينة أوكرانية الجمعة.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الحاكم الذي عينته روسيا في سيفاستوبول أنه تم اليوم إخماد حريق شب في خزان وقود نتج فيما يبدو عن هجوم بطائرة مسيرة في المدينة الساحلية الواقعة في شبه جزيرة القرم.

وقال الحاكم ميخائيل رازفوجاييف على تليجرام إنه "تم إخماد نيران على مساحة ألف متر مربع"، وفق رويترز.

كما أضاف أنه لا توجد إصابات، مردفًا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الخزان تعرض لهجوم بطائرتين مسيرتين.

بدوره حاكم القرم الذي عينته روسيا، سيرغي أكسيونوف، على تليغرام، أن الدفاع الجوي وقوات الحرب الإلكترونية أسقطت اليوم طائرتين مسيرتين فوق شبه جزيرة القرم، مؤكدًا أنه "لا يوجد ضحايا أو تلفيات".

فيما قال متحدث باسم القوات المسلحة الأوكرانية إنه لا يملك أي معلومات تشير إلى أن بلاده مسؤولة عن حريق اليوم.

يذكر أن سيفاستوبول، الواقعة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014، تعرضت لهجمات جوية متكررة منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في فبراير 2022. ويتهم مسؤولون روس كييف بتنفيذ الهجمات.