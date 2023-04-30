صور جديدة لمتابعة البيض الأبيض عملية قتل أسامة بن لادن

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت صحيفة "واشنطن بوست" صورا جديدة تظهر لأول مرة، من داخل البيت الأبيض، توثق متابعة "عملية قتل" زعيم القاعدة أسامة بن لادن عام 2011، وفق روسيا اليوم.

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وأوضحت صحيفة "واشنطن بوست" أنها حصلت على صور تم نشرها حديثا، التقطها مصورون رسميون من البيت الأبيض للحظات مهمة داخل البيت الأبيض خلال الغارة على منزل أسامة بن لادن عام 2011.

وأشارت إلى أنه من خلال طلب قانون حرية المعلومات إلى مكتبة الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما الرئاسية، حصلت على أكثر من 900 صورة التقطها مصورو البيت الأبيض الرسميون في 1 مايو 2011.

وفي صور لم يسبق رؤيتها من قبل، تظهر الحدة والدراما خلال الغارة التي قتلت أسامة بن لادن وتوثق الرئيس آنذاك أوباما ونائبه جو بايدن، في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، والتوتر واضح على وجهيهما، فيما يضغطان على وزير الدفاع بوب غيتس

وعن مقتل بن لادن، قال نبيل نعيم عبد الفتاح الزعيم السابق للجهاد الإسلامي والحارس الشخصي السابق لزعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن إن الأخير فجّر نفسه ليتجنب الوقوع في أيدي رجال وحدة القوات الخاصة الأمريكية التي اقتحمت منزله في باكستان يوم 2 مايو عام 2011.

وذكر عبد الفتاح أن ابن لادن كان يرتدي حزاما ناسفا على مدى السنوات العشر الأخيرة من حياته، مؤكدا أنه كان من المستحيل أن يسلم الرجل نفسه للأمريكيين.

واتهم عبد الفتاح الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأنه كذب عندما أعلن عن مقتل ابن لادن برصاص عناصر القوة الأمريكية الخاصة ودفنه في البحر.