مخاطر الحليب.. أكذوبة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الدكتورة أوكسانا ميخاليوفا، أخصائية الغدد الصماء خبيرة التغذية الروسية أن ما يقال عن مخاطر الحليب واضراره ليس صحيحا، وفق روسيا اليوم.

خبراء يحذرون من أضرار شرب الحليب يوميًا علي البالغين

وتشير الخبيرة في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" إلى أنه ينتشر حاليا رأي مفاده أن الحليب ومنتجاته ضارة، بل حتى تشكل خطورة على الصحة.

وتقول: "نشهد حاليا هجوما على الحليب ومنتجات الألبان، ويعتبرونها ضارة وحتى خطرة على الصحة، لأنها تسبب أضطرابات في عمل الجهاز الهضمي وأمراض المناعة الذاتية والسمنة. ولكن هذا بعيد جدا عن الواقع".

ووفقا لها، الامتناع التام عن تناول الحليب ومنتجات الألبان يمكن أن يؤدي إلى نقص مواد معينة في الجسم مثل الكالسيوم.

وتقول: "يحتاج الأطفال والمراهقون والنساء الحوامل والمرضعات والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما بصورة خاصة إلى

الكالسيوم. لأن الكالسيوم في مرحلة الطفولة ضروري لنمو الطفل وتطوره، وتزداد الحاجة إلى الكالسيوم أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية، أما في الشيخوخة، فهو ضروري للوقاية من هشاشة العظام".

ووفقا لها لتغطية حاجة الجسم اليومية من الكالسيوم يجب تناول 2-3 حصص من منتجات الألبان.

وبالإضافة إلى ذلك، الحليب غني بالبروتينات السهلة الهضم.

وتقول: "البروتين في حليب البقر موجود بحيث من السهولة امتصاصه وهضمه في الجسم. ومثل هذا المصدر للبروتين يحتاجه الأطفال والمراهقون والنساء في سن الإنجاب وكبار السن وكذلك الأشخاص الذين يمارسون الرياضة".