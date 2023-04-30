السودان.. الخرطوم تعلن عطلة رسمية لجميع العاملين حتى إشعار آخر

ياسر رشاد - القاهرة - لا تزال الاشتباكات قائمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالرغم من إعلان طرفي الصراع موافقتهما على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة، وفي ظل ذلك الصراع، أعلنت حكومة الخرطوم، مساء السبت، عن عطلة رسمية للموظفين حتى إشعار آخر.

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وواصل الجانبان، معركتهما رغم الاتفاق أكثر من مرة على وقف إطلاق النار بوساطة قوى أجنبية لاسيما الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تنتهي أحدث هدنة في منتصف ليل الأحد بعد أن دامت 72 ساعة.

وتندلع معظم الاشتباكات في العاصمة الخرطوم، حيث ينتشر مقاتلو قوات الدعم السريع في المناطق السكنية وتحاصر حرب الشوارع العديد من السكان، الذين يعانون من شح المياه والغذاء والوقود والكهرباء.

كما دارت اليوم اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع بمحيط القصر الرئاسي وسط الخرطوم.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الصحة

السودانية ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع إلى 528 قتيلًا و4599 مصابًا، منذ بداية التصعيد منتصف الشهر الجاري حتى يوم 27 إبريل.

وقالت الوزارة في بيان: "أصدرت وزارة الصحة الاتحادية تقرير متابعة أحداث الصراع الحربي في الفترة من 15 وحتى يوم 27 إبريل 2023م بالمركز والولايات".

وأضافت: "أوضح التقرير عن هدوء نسبي في معظم الولايات عدا ولايتي غرب دارفور وولاية الخرطوم، علما أن جملة الإصابات 4599 حالة إصابة و528 حالة وفاة تم تسجيلها بكل المستشفيات بولايات السودان".

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