السودان.. الجيش يتهم الدعم السريع بنهب فرعين لبنك الخرطوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم السبت، أن قوات الدعم السريع التي يترأسها حميدتي، نهبت فرعي بنك الخرطوم بسوبا شرق والجريف شرق، إضافة لنهب عدد كبير من المحلات التجارية ببحري حتى المحطة الوسط، فيما وثق مقطع فيديو متداول، مواطنين بالسودان وهم يسرقون أحد فروع بنك الخرطوم بسوبا.

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وقال الجيش، في بيان: "في إطار استمرار نهج المتمردين في تخريب ونهب الممتلكات العامة والخاصة، قاموا بنهب فرعي بنك الخرطوم في سوبا شرق والجريف شرق وكسر ونهب بنك الخرطوم فرع شارع العرضة، إضافة إلى نهب عدد كبير من المحلات التجارية في بحري حتى المحطة الوسطى".

وحول الوضع الميداني مساء السبت، قالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية إن "المتمردين" يستمرون في القصف العشوائي لمناطق في محيط القيادة ووسط الخرطوم وأم درمان.

وأشارت إلى أن "الموقف العملياتي مستقر في جميع المناطق العسكرية في البلاد، مبينة أن جهود لجنة أمن ولاية غرب دارفور نجحت في الحد من التوتر القبلي بين بعض المكونات الاجتماعية في الولاية".

وقالت القوات المسلحة السودانية: "اشتبكت قواتنا مع المتمردين في مناطق الحلفايا وجنوب أم درمان وحققت عمليات التمشيط نجاحات في المنطقتين".

وبينت أنه مازال المتمردون مستمرين في محاولات يائسة، لدفع قوات منحدرة من غرب البلاد، وقد جرى التعامل مع رتل معادٍ جنوب غرب جبرة الشيخ، وتدمير حوالي 25 عربة، وجارٍ رصد التحركات".

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