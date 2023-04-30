جندي ألماني: مهمة الإجلاء مأساة إنسانية

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وذكر أن الاندفاع إلى الطائرات كان هائلا في البداية، وقال «بالطبع كانت الأزمة كبيرة في اليوم الأول»، موضحا في المقابل أنه مع مرور الوقت أصبح الوضع أكثر قابلية للإدارة، بحيث أصبح الجيش الألماني قادرا على «التحكم في تدفق الفارين إلى حد ما».
وأشار برابشه إلى أن الإجراءات تمثلت في فحص جوازات سفر من أرادوا الخروج من السودان وتفتيشهم.
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