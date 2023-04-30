شكرا لقرائتكم خبر جندي ألماني: مهمة الإجلاء مأساة إنسانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الليفتنانت كونستانتين برابشه، مسؤول الشرطة العسكرية الألمانية عن بوابات الأمن في المطار القريب من العاصمة السودانية الخرطوم، بعد عودته إلى ألمانيا، إنه كان على القوات العمل بطريقة معقدة للغاية، وسريعة، في ظل ظروف مرتجلة ومأساة إنسانية.

وذكر أن الاندفاع إلى الطائرات كان هائلا في البداية، وقال «بالطبع كانت الأزمة كبيرة في اليوم الأول»، موضحا في المقابل أنه مع مرور الوقت أصبح الوضع أكثر قابلية للإدارة، بحيث أصبح الجيش الألماني قادرا على «التحكم في تدفق الفارين إلى حد ما».

وأشار برابشه إلى أن الإجراءات تمثلت في فحص جوازات سفر من أرادوا الخروج من السودان وتفتيشهم.