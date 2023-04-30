شكرا لقرائتكم خبر الصحة السودانية: البسوا القفازات قبل لمس جثث القتلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت وزارة الصحّة السودانية أمس المواطنين إلى ارتداء الكمامات والملابس الواقية أثناء التعامل مع جثث ضحايا القتال.

وشددت في منشور أوردته عبر صفحتها بموقع «فيس بوك»، على ضرورة ارتداء الأشخاص الذين يتعاملون مباشرة مع الجثث الموجودة في المناطق المتعددة البعيدة عن السلطات الصحية، ملابس واقية وقفازات وكمامات مع تغطية الأحذية بأكياس بلاستيكية.

وطالبت الوزارة برش الجثة «المتعفنة» بالمبيدات المتوفرة في المنطقة وترقيم الجثامين وكتابتها في ديباجات (قطعة ورق مقوى) ووضعها بالقرب من الجثة ثم تصوير الجثة حتى لو بكاميرا الموبايل من عدة اتجاهات.

وأكدت على أهمية «تفتيش ملابس الضحية وتحريز كل مقتنياته وإذا وجدت بطاقة بإحدى جيوبه يتم وضع الاسم الموجود على البطاقة في الديباجة التي عليها الرقم التعريفي».

ودعت إلى عدم نزع ملابس الجثث، لافتة إلى أن الجثث غير المتعفنة يتم غسلها بنضح الماء عليها فقط وتكفن، وكل جثة تدفن على حده ويتم كتابة الرقم التعريفي للجثة ويوضع في باقة بلاستيكية (كرستالة) ويتم دفنها مع الجثة ووضع شاهد لكل قبر ويكتب عليه الرقم التعريفي للجثة.

ودعت الوزارة إلى تجميع هذه البيانات وتسليمها لأي مكتب لوزارة الصحة في أي منطقة في البلاد.