سقوط 411 مدنيا في الاشتباكات

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وقالت النقابة في منشور أوردته على صفحتها بموقع «فيس بوك» «إن الاشتباكات ما زالت جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، وأسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى اللحظة في العاصمة والأقاليم».
وأشارت إلى أنه يوجد الكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، لافتة إلى عدم التمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.
وكشفت النقابة أن أمس الأول شهد سقوط تسع حالات وفاة بين المدنيين، و65 حـالة إصابة.
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