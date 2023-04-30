مساعدات جديدة لمتضرري الزلزال في إدلب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2,151 سلة غذائية و2,151 حقيبة نظافة في مدينة سلقين بمحافظة إدلب السورية، استفادت منها 2,151 أسرة من متضرري الزلزال. وتأتي المساعدات السعودية الجديدة في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.

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