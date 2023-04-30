جماعة الحوثي تنشئ مراكز تعبئة طائفية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت جماعة الحوثي في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها أنشطة ما يسمى بالمراكز الصيفية للطلاب، خلال برامج ودورات طائفية تعبوية تستهدف طلاب المدارس، ببرنامج تعبوي يعزز الفكر الحوثي.

وبدأ التدشين في محافظة إب وصنعاء وذمار وعمران، بفتح المراكز الصيفية لطلاب المدارس وصغار السن، في مئات المراكز والمدارس والمجمعات الحكومية بمختلف المديريات، وتم رصد ميزانية خاصة بتنفيذ الخطة، مع حملة كبيرة لخطباء المساجد والمشرفين الحوثيين، لحث اليمنيين على الدفع بأبنائهم للمراكز الصيفية.

ويرفض أولياء أمور الطلاب إقامة أنشطة حوثية تحت مسمى إقامة المراكز الصيفية، داعين المواطنين لعدم الزج بأبنائهم في تلك المراكز، التي قالوا إنها تسهم في زرع ونشر السموم الطائفية، التي ستكون تبعاتها كبيرة خلال السنوات القادمة.

من جهة أخرى، أقدم مسلح على قتل 4 من أفراد أسرته، وإصابة آخرين، في محافظة إب وسط اليمن، الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، وقال مصدر محلي، إن مسلحا يدعى محمد مسعود من أهالي عزلة حقين بمديرية حزم العدين (غرب إب)، أقدم على إطلاق النار بشكل عشوائي على أفراد من أسرة خاله محمود ياسين، ما تسبب في مقتل 3 أطفال وامرأة.

وأفادت المصادر بأن شخصا يعاني حالة نفسية قام بإطلاق النار عشوائيا على أقاربه، إثر خلافات أسرية، ما تسبب في مقتل 3 أطفال وامرأة، وإصابة 3 آخرين بإصابات مختلفة.

وكان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (رصد)، وثق وقوع أكثر من 161 جريمة قتل وإصابة لمواطنين برصاص أبنائهم الأطفال المجندين لدى الحوثيين، في 11 محافظة يمنية خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، تحت تأثير دورات الشحن والتعبئة الطائفية، وتصدرت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا عمليات تجنيد الأطفال في اليمن، خلال 6 أشهر، بواقع 231 طفلا من أصل 248، وفق تقرير حقوقي بعنوان «أطفال لا جنود».

وأوضح التقرير الصادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، أن الانتهاكات وقعت في 10 محافظات يمنية، خلال الفترة من 1 أغسطس 2022 وحتى 31 يناير الماضي، وتصدرت محافظة إب أعمال التجنيد بواقع 55 طفلا، تليها عمران 46 طفلا، وكشف عن تعرض أطفال اليمن إلى انتهاكات واسعة لحقوقهم التي كفلتها المواثيق العالمية بسبب الصراع، وشملت تغييرا لمعتقداتهم وهويتهم الوطنية، والتجنيد القسري، والاستغلال الجنسي، وأعمال أخرى يمكن وصفها بالاتجار بالبشر.

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